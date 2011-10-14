〔路透调查〕2012年德国经济增长料将大幅放缓,因欧债危机加剧

路透柏林10月13日电---周四公布的路透调查显示,由于欧元区债务危机加剧,德国经济步入2012年之际将处于衰退的边缘,欧洲经济复苏将丧失一个关键的引擎.

在路透访问的逾20位分析师中,多数认为德国经济不会衰退.若经济连续两个月出现萎缩,则被定义为衰退.

但分析师将德国今年第四季经济增长率预估降至近零,7月的调查预估则为增长0.4%.

德国经济研究机构RWI的经济学家Torsten Schmidt表示,"即便有增长的话,也将非常微弱."

这与年初德国经济一片繁荣的景象大相径庭.本次路透调查预估显示,2012年德国国内生产总值(GDP)料将增长1%,7月调查预估为增长1.9%.

参与过7月和10月调查的22位分析师中,有五位分析师预计德国经济在预测期内至少有一个季度会萎缩,这是2010年4月以来分析师首次在调查中给出德国经济出现负增长的预测.

德国政府预计今年GDP增长率为3%,与路透调查预估一致,因年初增长势头强劲.

但德国第二季GDP增长率放缓至0.1%,7月出口降幅也高过预期.

分析师预计,德国出口增幅将持续放缓至2012年第二季度.明年第二季出口按年增长率料将从今年第三季的6.5%降至3.4%.(完)