〔韩国汇市〕韩元在中国通胀数据出炉前下跌,公债期货上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月14日电---韩国韩元兑美元周五早盘下跌,稍後将有重要中国数据出炉,20国集团(G20)会议也将召开,与此同时人们担心欧元区陷入衰退.
韩元兑美元KRW=KFTC报1,161.50/90韩元.周四本地市场收盘报1,155.9韩元,此前韩国央行一如预期连续第四个月维持政策利率不变,政策立场重心仍为稳定物价[ID:nCN1148536].
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。