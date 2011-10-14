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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 09:07 BJT

〔韩国汇市〕韩元在中国通胀数据出炉前下跌,公债期货上扬

路透首尔10月14日电---韩国韩元兑美元周五早盘下跌,稍後将有重要中国数据出炉,20国集团(G20)会议也将召开,与此同时人们担心欧元区陷入衰退.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,161.50/90韩元.周四本地市场收盘报1,155.9韩元,此前韩国央行一如预期连续第四个月维持政策利率不变,政策立场重心仍为稳定物价[ID:nCN1148536].

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