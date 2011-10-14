金砖四国正讨论向IMF注资事宜--FT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月14日电---《金融时报》周五援引消息人士称，巴西、俄罗斯、印度和中国正讨论向国际货币基金组织(IMF)注资事宜。
报导称，金砖四国本次讨论旨在为下月的20国集团（G20）峰会做铺垫，希望能出炉一份振奋人心的声明。
报导称，这些国家还在讨论加强新兴经济体在对抗欧债危机中作用的方法。
这些消息人士称，各国政府正考虑，或是向IMF特殊目的机构提供资金，或通过购买特别债券向IMF提供贷款。
报导称，这部分新增资金可能被用于增加IMF的信用额度，以预防欧债危机的蔓延。
报导还援引一位欧洲官员称，欧元区危机问题过大，仅凭欧洲难以化解。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。