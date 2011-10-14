〔国际油市〕美国原油期货扩大跌幅,受需求忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月14日电---美国原油期货周五扩大跌幅,上日下挫1.6%,此前中国公布的经济数据疲弱,进一步挫伤了投资者对需求的乐观情绪.欧洲债务问题的不确定性和美国经济增长缓慢本已打压乐观情绪.
0034GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油11月合约CLc1下跌0.25美元至每桶83.98美元,周四收低1.34美元.
伦敦布拉特原油11月合约LCOc1下滑0.05美元至每桶111.06美元.周五到期的11月合约周四收低0.25美元,终结了连续六个交易日的升势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。