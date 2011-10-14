〔国际油市〕美国原油期货扩大跌幅,受需求忧虑拖累

路透东京10月14日电---美国原油期货周五扩大跌幅,上日下挫1.6%,此前中国公布的经济数据疲弱,进一步挫伤了投资者对需求的乐观情绪.欧洲债务问题的不确定性和美国经济增长缓慢本已打压乐观情绪.

0034GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油11月合约CLc1下跌0.25美元至每桶83.98美元,周四收低1.34美元.

伦敦布拉特原油11月合约LCOc1下滑0.05美元至每桶111.06美元.周五到期的11月合约周四收低0.25美元,终结了连续六个交易日的升势.