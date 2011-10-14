《中国债券市场每日交易备忘》--10月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国国家开发银行至多200亿元人民币固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.25%
华能集团40亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承
甕福集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工商银行及建设银行主承
山鹰纸业(600567.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
珠海港控股集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
中国铁建(601186.SS)(1186.HK)75亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),农行及建行主承
中国中铁(601390.SS)40亿元七年期发行人选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AAA),工行及建行主承
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二、新债上市:
中国人民银行70亿元三个月期央行票据1101077,参考收益率3.1618%
央行200亿元三年期央票1101078,票面利率3.97%
中国铁物11亿元一年期短融041158004,票面利率6.12%
通用技术集团20亿元五年期中票1182269,票面利率6.08%
粤高速(000429.SZ)(200429.SZ)10亿元五年期中票1182270,票面利率6.79%
中石油集团100亿元三年期中票1182271,票面利率5.80%
陜西有色金属集团30亿元一年期短融041160006,票面利率6.12%
昊融有色金属集团11亿元三年期中票1182272,票面利率8.40%
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三、缴款:
央行70亿元三个月期央票1101077,发行价99.22元
央行200亿元三年期央票1101078,票面利率3.97%
粤海控股25亿元三年期中票1182273,票面利率6.06%
中国中冶(1618.HK)(601618.SS)100亿元一年期短融,票面利率6.12%
中船重工50亿元一年期短融,票面利率6.12%
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四、还本付息:
金山能源(0663.HK)0.5亿元一年期短融00663到期兑付,票面利率3.78%
福耀玻璃(600660.SS)8亿元一年期短融1081343到期兑付,票面利率3.44%
央行460亿元三个月期央票1101051到期兑付,参考收益率3.0801%
国际金融公司11.30亿元10年期固息债053001付息,票面利率3.40%
亚洲开发银行10亿元10年期固息债053101付息,票面利率3.34%
二重重装601268.SS8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债601268付息,票面利率6.30%
山西焦煤集团15亿元七年期固息债0980139付息,票面利率5.60%
财政部287.10亿元七年期固息国债100032付息,票面利率3.10%
上汽通用汽车金融公司15亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债1022004付息,基本利差0.75%
铁道部100亿元10年期固息债1080117付息,票面利率4.00%
铁道部100亿元15年期固息债1080118付息,票面利率4.10%
四川煤炭产业集团5亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080120付息,票面利率5.20%
国家开发银行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110223付息,基本利差0.75%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--两名独立消息人士表示,国务院正在考虑成立一个专门的政府机构,帮助陷入资金困境的
中小企业.在中国紧缩银行信贷过程中,这些企业被迫借入高利贷.[ID:nCN1148606]
--针对房地产调控政策未来走向,中国证券报周五援引住房和城乡建设部政策研究中心副主
任王珏林认为,调控政策目前还不具备放松条件,某些调控措施持续时间甚至会更长.[ID:nCN1151108]
--中国证券报周五报导,针对铁路工程建设资金紧张的问题,铁道部与相关部门已达成一致,
铁路重点项目将获得金融机构融资支持.[ID:nCN1151132]
中国国家统计局今日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)
9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)
10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)
1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)
9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)
9月工业增加值 (2011年8月13.5%)
9月房地产价格统计信息
10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 冉莹; 审校 钟华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。