美总统候选人罗姆尼严厉抨击中国经济政策

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图10月13日电---美国共和党总统候选人罗姆尼周四威胁称，中国如不停止操控汇率、进行不公平补贴以及侵犯知识产权的行为，可能遭受贸易制裁。

据路透提前获得的演讲稿中，罗姆尼说道：“作为总统，我将给中国提出明确的选项：一是信守承诺，开放市场，尊重我们的所有权；否则，自由进入我们市场、了解我们想法、与我们企业接触的日子就此结束。”

罗姆尼将于周四稍晚在华盛顿州雷德蒙德市的微软总部向微软员工发表这篇演讲。

根据演讲稿，他还表示如果中国执意不改，美国应对华商品征税，阻断部分技术转让。

作为全球最大软件厂商，微软公司对于知识产权问题尤其感兴趣，盗版问题导致微软多年来在中国损失无数。

罗姆尼上月就曾表达与此次类似的对华强硬立场，以将自己与美国总统奥巴马区别开来，并利用美国公众对中国经济与军事发展的担忧心理。（完）