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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 09:17 BJT

〔台湾股市〕近开平,关注电子出口商表现

路透台北10月14日电---台湾股市周五开平,跟随区域内股市跌势.智能手机生产商宏达电(2498.TW)拖累电子出口商下跌.

加权股价指数.TWII近开平,但随即跌至7,378.19点.股指上日升0.62%至近四周收盘高位.

台币兑美元TWD=TP微跌,报30.347台币.

外资周四买超台股,本月累计买超113.5亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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