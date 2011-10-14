〔台湾股市〕近开平,关注电子出口商表现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月14日电---台湾股市周五开平,跟随区域内股市跌势.智能手机生产商宏达电(2498.TW)拖累电子出口商下跌.
加权股价指数.TWII近开平,但随即跌至7,378.19点.股指上日升0.62%至近四周收盘高位.
台币兑美元TWD=TP微跌,报30.347台币.
外资周四买超台股,本月累计买超113.5亿台币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。