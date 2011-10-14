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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 11:09 BJT

〔新债招标〕中国国开行三年债利率4.23%,稍低于预测均值--业内人士

路透上海10月14日电---业内人士周五透露,中国国家中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年期固息金融债,中标利率为4.23%,稍低于于此前4.25%的预测均值,认购倍数约2.1倍.

该期债为国开行今年第57期金融债.具体条款如下:

第57期

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招标总量 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 10月19日

起息日 10月19日

分销期 10月17日-10月19日

上市日 10月25日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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