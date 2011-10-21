〔新债招标〕中国国开行10年债利率4.30%,远低于市场预期--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月21日电---业内人士周五透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.30%,大幅低于此前4.42%的预测均值.此前市场预测区间为4.37%-4.50%.
该期债为国开行今年第58期金融债.具体条款如下:
第58期
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招标总量 不超过200亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 10月26日
起息日 10月26日
分销期 10月24日-10月26日
上市日 11月1日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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