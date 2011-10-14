〔中国央行〕推出外商直接投资人民币结算业务,助力人民币跨境流动

* 央行正式明确外商直接投资人民币结算业务

* 料减轻外汇入境给央行带来的冲销压力

* 疏通人民币的回流通道,助力人民币跨境流动

路透北京10月14日电---为扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用范围,中国央行周五正式明确,境外投资者和银行可办理外商直接投资(FDI)人民币结算业务,此举疏通了人民币回流通道,是人民币国际化的新举措.

刊登在央行网站的公告显示,境外企业和经济组织或个人可直接向银行申请办理人民币结算业务,包括用于新设立企业出资、并购境内企业、股权转让以及对现有企业进行增资、提供股东贷款,银行可直接为外商投资企业办理上述业务.

国家开发银行一位人士表示,央行此举疏通了人民币回流通道,出口商可以促进境外人民币回流,减轻外汇入境给央行带来的冲销压力,也培养人民币离岸市场,完成结算货币到交易货币的转变.

"人民币跨境贸易结算试点二年多以来,香港已经汇聚了大量人民币,但由于投资渠道的缺乏,境外企业、机构及个人持有人民币的意愿不是太强,人民币FDI试点的推出,为人民币回流提供了渠道."国枫律师事务所一位负责外商投资服务的律师对路透称.

安邦咨询首席研究员陈功此前表示,尽管人民币国际化进展迅速,中国在使用人民币作为结算货币、发行人民币债券以及和外国央行签订货币互换协议方面取得了重大进展,但在这一过程中显示出明显的不对称模式,即只是中国进口商的结算货币,而不是出口商的结算货币.

"通过外商直接投资人民币结算业务的途径,为境外市场的人民币提供更大的回流舞台,同时也有利于把握货币总量的可控性."陈功称.

亦有市场人士认为,人民币FDI办法会推动香港人民币贷款业务、人民币债券发行和人民币股票发行,有助于缓解香港人民币存款多而资产(产品)缺乏的瓶颈.

另外,央行特意强调,对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行还需验证该企业是否通过商务部备案.

中国央行于2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,今年6月,又对试点范围进行扩容,此次正式公布该项业务,是推进人民币跨境流动的又一重大举措.(完)

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