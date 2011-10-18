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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 10:19 BJT

〔中国电力〕9月发电量为3,861亿千瓦时,同比增加11.5%--国家统计局

路透北京10月18日电---中国国家统计局周二公布,中国9月发电量为3,861亿千瓦时,同比增加11.5%.

统计局并公布,中国9月钢材产量7,636万吨,同比增加18.8%;粗钢产量5,670万吨,同比增加16.5%.

此外,中国9月原油加工量达3,610万吨,同比增加1.5%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

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