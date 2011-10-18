〔表格〕中国9月原油、天然气和成品油产量数据

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透北京10月18日电---以下是中国国家统计局公布的9月原油、天然气和成品油产量数据一览表
-------同比(%)-------
产品名称 单位 9月 1-9月 9月 1-9月
原油加工量 万吨 3,609.5 33,352.0 1.5 6.0
汽油 万吨 687.2 6,003.6 9.1 6.1
煤油 万吨 162.3 1,405.6 8.3 8.1
柴油 万吨 1,331.5 12.434.0 1.8 7.0
国内产量:
天然原油 万吨 1,629.1 15,361.2 -5.3 2.2
天然气 亿立方米 78.7 762.7 5.2 7.5 (完)
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)