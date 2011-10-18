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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 11:19 BJT

〔表格〕中国9月原油、天然气和成品油产量数据

路透北京10月18日电---以下是中国国家统计局公布的9月原油、天然气和成品油产量数据一览表

-------同比(%)-------

产品名称 单位 9月 1-9月 9月 1-9月

原油加工量 万吨 3,609.5 33,352.0 1.5 6.0

汽油 万吨 687.2 6,003.6 9.1 6.1

煤油 万吨 162.3 1,405.6 8.3 8.1

柴油 万吨 1,331.5 12.434.0 1.8 7.0

国内产量:

天然原油 万吨 1,629.1 15,361.2 -5.3 2.2

天然气 亿立方米 78.7 762.7 5.2 7.5 (完)

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