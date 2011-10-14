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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 09:56 BJT

《外汇动态》多家托管银行买盘推高美元/韩元,银行间投机客欲逢高抛售

0144GMT--多家托管银行买入美元兑韩元KRW=KFTC,而银行间投机客则寻机逢高抛出该货币对.

美元兑韩元上涨0.5%至1,155.9,此前一度升至1,164.8.

"一些海外基金预计美元将走升,减弱了推低美元兑韩元的力道.但美元兑韩元未能守住近期的盘中高位,因此如果美元升至1,165韩元附近,我将卖出美元,"外资银行驻首尔的一位交易员表示.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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