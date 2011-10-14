《中俄能源分析》两国天然气谈判接近终点,中国占据更大主动

* 中俄天然气谈判历经五年,普京未能实现突破

* 中国着眼于土库曼斯坦的巨大储量

* Gazprom提出替代方案,欲激将中国

路透莫斯科10月13日电---俄罗斯有可能丧失向中国供应数以千亿美元计天然气的长期合同,这种风险正在逐渐增大,因为北京方面扩大了供应商的遴选范围,以便在旷日持久的谈判中占据更大的主动.

而同时,俄罗斯方面却没有显露出妥协的意愿,尽管国家天然气出口垄断企业Gazprom(GAZP.MM)需要出售大量天然气来筹集资金,用于东西伯利亚地区的开发.那里有巨大的天然气田等待开发,而且必须建设大量管线用于输送天然气.

观察人士一直都说,俄罗斯是全球最大的能源生产国,中国是发展最快的能源市场,两国实在是天生一对.

但华盛顿的美国国家亚洲研究局(National Bureau of Asian Research)能源安全研究主管Mikkal Herberg认为,几年来Gazprom与中国石油天然气集团公司(CNPC)[CNPET.UL]的谈判僵持不下,中国有可能改弦更张.

"中国在谈判中的底气正在增强,因该国的供应来源变得愈加广泛,对于国内生产的增长也更有信心了."Herberg说.

"实际上,除了Gazprom以外,任何企业通常都会担心丢掉长期进入中国天然气市场的机会,因而会调整自身的策略."

俄罗斯总理普京本周访华期间面对中俄天然气协议谈判依然无果表现得若无其事,而与此同时中亚国家土库曼斯坦的South Iolotan气田的储量预估被大幅提升.