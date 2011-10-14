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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 10:01 BJT

〔中国新债〕铜陵有色集团下周五将发行30亿元中期票据,期限五年

路透北京10月14日电---中国铜陵有色金属集团控股有限公司周五公告称,将于下周五(21日)

簿记建档发行30亿元人民币中期票据,期限五年.

铜陵有色金属集团旗下有上市公司铜陵有色(000630.SZ).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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铜陵有色集团 50 30 5 10/21簿记建档 农业银行 AA+ 10/25 10/26

==========================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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