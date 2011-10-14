〔中国数据〕9月CPI如预期回落,通胀拐点显现未来料续缓慢下行(更新版)

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* 9月CPI同比涨幅续回落至6.1%,环比升0.5%

* 通胀高点已过,未来料继续回落

* 政策尚处观察期,放松言之过早

路透北京10月14日电---中国9月CPI同比涨幅降至四个月最低位,进一步确认通胀高点已过而拐点显现,未来料继续缓慢下行.

而在全球经济震荡、内部经济运行面临不确定因素较多之际,中国的宏观政策预计仍将处在观察期,放松条件虽不具备,但亦无必要进一步收紧.

国家统计局周五公布数据显示,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,与路透调查中值相符,且增幅为四个月来最小;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小,且低于路透调查中值的6.8%.[ID:nCN1146236]

"PPI的回落更为明显,但其下降还没有传导到CPI上.尽管通胀仍在高位运行,但回落势头已较明显,"西南证券首席经济学家王剑辉表示,"目前对物价问题仍需不放松警惕,但已不用像前期那麽担忧."

"我们认为宏观政策仍将处于观察期,没有到放松的时刻,但显然也没有必要再进一步收紧了,"他表示.

中国9月CPI环比上涨0.5%,略高于8月增幅0.3%;PPI环比则持平.而在过去四个月中,PPI环比除8月微升0.1%外,其它三个月均为持平.

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国开证券宏观经济分析师杜征征亦指出,物价方面拐点已现,进入四季度後,由于翘尾因素开始快速下降,CPI降幅料将有所加大,预计四季度CPI水平或将达5.1%左右.

统计局数据表明,食品价格仍然是推动CPI的主要力量.9月CPI中的食品类价格同比上涨13.4%,与上月持平;影响价格总水平上涨约4.05个百分点.

其中,肉禽及其制品价格同比上涨28.4%,较上月回落;备受关注的猪肉价格上涨43.5%,影响价格总水平上涨约1.24个百分点.

同期,非食品价格同比上涨2.9%,略低于上月;居住类价格同比上涨5.1%.

据测算,在9月份CPI整体6.1%的涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为2.1个百分点,今年新涨价因素约为4.0个百分点.

中国国务院总理温家宝此前称,中国经济继续保持平稳较快发展,物价较快上涨势头已得到控制.[ID:nCN1998591]

而受通胀居高不下及年内宏观调控政策维持紧缩基调拖累,中国股市沪综指.SSEC9月已连续第三个月下跌,跌累跌幅逾8%.

中国社会科学院此前发布报告预计,2011年全年CPI将涨5.5%左右.同时,报告建议今明两年宏观调控仍需以稳为主.要把短期控制物价过快上涨和保持中长期经济平稳较快增长结合起来.[ID:nCN8493238](完)

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