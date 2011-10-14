〔路透专访〕德意志交易所并购或为Nasdaq带来机遇--Nasdaq OMX副董事长

路透约翰内斯堡10月13日电---Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)集团副董事长Meyer Sandy Frucher周四表示,德意志交易所(DB1Gn.DE)对纽约-泛欧交易所集团NYX.N90亿美元的收购,可能给对手创造机会,尤其是如果双方业务整合进展缓慢的话.

Frucher在接受路透专访时也表示,目前收购不是该集团的重点,尽管全球的交易所刮起一股兼并之风.

今年2月德意志交易所同意收购纽约证交所(Big Board)的母公司纽约-泛欧交易所集团,在今年宣布的几起交易所并购中该交易规模最大,但公布的大多数并购案都未能成功.

分析师曾指出,如果该交易能通过欧洲的监管审查,将给Nasdaq带来压力.

不过Frucher对路透表示,这也可能为Nasdaq带来机遇,特别是如果德意志交易所和纽约-泛欧交易整合业务要花费一段时间的话.

"我之前有参与过大并购案的经历,我可以告诉你这需要花费相当大的精力,"他表示."当他们忙于整合系统的时候,我们可能在忙着销售系统."

他称,目前Nasdaq并不积极寻找并购机会,而是寻求通过合作与企业结盟发展业务.

"我认为(并购)目前不是我们的重点,但我们会一直留意,"他说道."你不必总是想吃掉别的公司,还有其他互动的方式."(完)