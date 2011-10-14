〔路透专访〕德意志交易所并购或为Nasdaq带来机遇--Nasdaq OMX副董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透约翰内斯堡10月13日电---Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)集团副董事长Meyer Sandy Frucher周四表示,德意志交易所(DB1Gn.DE)对纽约-泛欧交易所集团NYX.N90亿美元的收购,可能给对手创造机会,尤其是如果双方业务整合进展缓慢的话.
Frucher在接受路透专访时也表示,目前收购不是该集团的重点,尽管全球的交易所刮起一股兼并之风.
今年2月德意志交易所同意收购纽约证交所(Big Board)的母公司纽约-泛欧交易所集团,在今年宣布的几起交易所并购中该交易规模最大,但公布的大多数并购案都未能成功.
分析师曾指出,如果该交易能通过欧洲的监管审查,将给Nasdaq带来压力.
不过Frucher对路透表示,这也可能为Nasdaq带来机遇,特别是如果德意志交易所和纽约-泛欧交易整合业务要花费一段时间的话.
"我之前有参与过大并购案的经历,我可以告诉你这需要花费相当大的精力,"他表示."当他们忙于整合系统的时候,我们可能在忙着销售系统."
他称,目前Nasdaq并不积极寻找并购机会,而是寻求通过合作与企业结盟发展业务.
"我认为(并购)目前不是我们的重点,但我们会一直留意,"他说道."你不必总是想吃掉别的公司,还有其他互动的方式."(完)
--编译 李春喜;审校 石冠兰/高琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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