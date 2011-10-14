〔新闻稿〕中国9月CPI同比上涨6.1%,环比上涨0.5%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周五公布的9月居民消费价格变动情况全文)

9月份居民消费价格变动情况

2011年9月份，全国居民消费价格总水平同比上涨6.1%。其中，城市上涨5.9%，农村上涨6.6%；食品价格上涨13.4%，非食品价格上涨2.9%；消费品价格上涨7.3%，服务项目价格上涨3.0%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.4%，农村上涨0.6%；食品价格上涨1.1%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.7%，服务项目价格与上月持平。

一、各类商品价格同比变动情况

食品类价格同比上涨13.4%，影响价格总水平上涨约4.05个百分点。其中，粮食价格上涨11.9%，影响价格总水平上涨约0.33个百分点；肉禽及其制品价格上涨28.4%，影响价格总水平上涨约1.86个百分点（猪肉价格上涨43.5%，影响价格总水平上涨约1.24个百分点）；蛋价格上涨14.2%，影响价格总水平上涨约0.12个百分点；水产品价格上涨14.1%，影响价格总水平上涨约0.32个百分点；鲜菜价格上涨2.1%，影响价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜果价格上涨6.2%，影响价格总水平上涨约0.11个百分点；油脂价格上涨18.0%，影响价格总水平上涨约0.20个百分点。

烟酒类价格同比上涨3.4%。其中，烟草价格上涨0.4%，酒类价格上涨7.9%。衣着类价格同比上涨3.2%。其中，服装价格上涨3.4%，鞋价格上涨1.8%。

家庭设备用品及维修服务类价格同比上涨3.0%。其中，耐用消费品价格上涨0.9%，家庭服务及加工维修服务价格上涨11.9%。

医疗保健和个人用品类价格同比上涨4.1%。其中，西药价格下降0.5%，中药材及中成药价格上涨14.1%，医疗保健服务价格上涨0.5%。

交通和通信类价格同比上涨1.0%。其中，交通工具价格下降0.7%，车用燃料及零配件价格上涨14.9%，车辆使用及维修价格上涨4.5%，城市间交通费价格上涨3.3%，市区公共交通费价格上涨2.2%；通信工具价格下降13.3%。

娱乐教育文化用品及服务类价格同比持平。其中，教育价格上涨0.9%，文娱费价格上涨1.5%，旅游价格上涨2.4%，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.7%。

居住类价格同比上涨5.1%。其中，水、电、燃料价格上涨4.1%，建房及装修材料价格上涨5.3%，住房租金价格上涨3.4%。

据测算，在9月份6.1%的涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为2.1个百分点，今年新涨价因素约为4.0个百分点。

二、各类商品价格环比变动情况

9月份食品价格环比上涨1.1%，影响价格总水平上涨约0.36个百分点。其中，鲜菜和鲜果价格环比涨幅分别为5.2%和3.1%，合计影响居民消费价格总水平上升约0.18个百分点。肉禽及其制品价格环比上涨1.2%，比8月份的环比涨幅缩小0.3个百分点（猪肉价格环比上涨1.2%，比8月份的环比涨幅缩小0.1个百分点）；蛋价格环比上涨2.4%，比8月份的环比涨幅缩小2.0个百分点；油脂价格环比上涨1.5%，比8月份的环比涨幅缩小0.6个百分点，上述三项合计影响居民消费价格总水平环比上涨约0.14个百分点。水产品价格环比下降0.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.01个百分点。

9月份，非食品价格环比涨幅为0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.10个百分点。其中，烟酒、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、居住等类别价格环比分别上涨0.6%、0.9%、0.1%、0.2%和0.2%，交通和通信、娱乐教育文化用品及服务类价格环比分别下降0.1%和0.3%。(完)