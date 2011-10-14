版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 10:28 BJT

《外汇动态》欧元止损位料为1.3720,下个止损位为 1.3680

0214GMT---日本一家主要银行的交易员称,欧元止损位料为今日盘中低点下方约1.3720处,下道止损位为1.3680.欧元兑美元EUR=跌0.2%,最新报价为1.3755.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐