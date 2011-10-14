〔新闻稿〕中国9月PPI同比上涨6.5%,环比持平--国家统计局

(以下为中国国家统计局10月14日公布的"9月份工业生产者价格变动情况"全文)

9月份工业生产者价格变动情况

2011年9月份，全国工业生产者出厂价格与上月持平，比去年同月上涨6.5%。工业生产者购进价格比上月上涨0.1%，比去年同月上涨10.0%。2011年1—9月，工业生产者出厂价格平均同比上涨7.0%，工业生产者购进价格平均同比上涨10.4%。

生产资料出厂价格比上月下降0.1%，其中，采掘工业价格下降0.1%、原料工业价格持平、加工工业价格下降0.1%。生活资料出厂价格环比上涨0.3%，其中，食品价格上涨0.6%、衣着价格上涨0.3%、一般日用品价格上涨0.2%、耐用消费品价格下降0.2%。

生产资料出厂价格比去年同月上涨7.1%，其中，采掘工业价格上涨17.2%、原料工业价格上涨10.6%、加工工业价格上涨4.6%。生活资料出厂价格同比上涨4.6%，其中，食品价格上涨8.2%、衣着价格上涨4.5%、一般日用品价格上涨4.4%、耐用消费品价格下降0.6%。

工业生产者购进环比价格中，有色金属材料类价格下降0.4%、燃料动力类价格下降0.1%、黑色金属材料类价格上涨0.2%、化工原料类价格上涨0.3%。

工业生产者购进同比价格中，有色金属材料类价格上涨14.7%、燃料动力类价格上涨12.3%、黑色金属材料类价格上涨8.8%、化工原料类价格上涨12.7%。

工业生产者价格包括工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格。

工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。

工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。(完)