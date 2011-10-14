〔中国新债〕进出口行下周四将招标发行至多300亿固息债,三年和五年各半

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月14日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周四(20日)招标发行总额不超过300亿元人民币的两期固息金融债,三年和五年品种各半.
上述两期债为进出口行今年第17期和第18期金融债,以下为具体条款:
第17期 第18期
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发行总额 不超过150亿元 不超过150亿元
期限/计息方式 三年/固息 五年/固息
招标时间 10月20日10:00-11:00 10月20日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款/起息日 10月25日 11月3日
发行期 10月20日-10月25日 10月20日-11月3日
上市流通日 10月31日 11月9日
基本承销额 无 无
付息频率 按年 按年
---------------------------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。