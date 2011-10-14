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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 10:37 BJT

〔中国新债〕进出口行下周四将招标发行至多300亿固息债,三年和五年各半

路透上海10月14日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周四(20日)招标发行总额不超过300亿元人民币的两期固息金融债,三年和五年品种各半.

上述两期债为进出口行今年第17期和第18期金融债,以下为具体条款:

第17期 第18期

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发行总额 不超过150亿元 不超过150亿元

期限/计息方式 三年/固息 五年/固息

招标时间 10月20日10:00-11:00 10月20日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 10月25日 11月3日

发行期 10月20日-10月25日 10月20日-11月3日

上市流通日 10月31日 11月9日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

---------------------------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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