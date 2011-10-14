〔美国金融〕投资者担心市场波动,但对另类资产兴趣不浓--调查

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约10月13日电---Natixis Global Asset Management公布的一项调查显示,近半数美国投资者担心市场波动会令他们蒙受损失.
但这项名为Natixis Investor Insights Survey的调查发现,尽管有近半数受访者担心此类损失,仍有近60%的受访者对能避免此类波动的另类产品和策略不感兴趣.
调查发现金融危机爆发三年以来,80%的投资者相信波动持续影响投资环境,而66%的人已经改变了对未来收益的预期.
尽管认识到分散投资在管理风险中的必要性,仍有许多投资者不了解所持投资组合.仅有49%的受访者认为,他们"大概"或"十分"了解自己投资组合的风险.
"到最後,投资者明白投资的必要性,但他们正寻找各种方法来保住本金.他们需要能够更好管理风险、降低波动的工具,"Natixis Global Asset Management执行长兼主席John Hailer表示.
Hailer称,目前建立投资组合需要更多工具来更好管理风险--除了传统的现金、债券及传统单向做多的投资方式,还包括运用主动式管理的策略以及另类投资等产品.这些产品能限制波动率,或提供与市场面无关的收益.
但投资者看似不愿改变策略.调查显示,63%的投资者表示只会投资在熟悉的产品上,而69%称在投资于另类产品前需进一步研究.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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