〔中国债市动态〕现券收益率普遍下跌,通胀回落降低紧缩加码的必要性

路透上海10月14日电---中国银行间债市周五现券收益率普遍下跌.其中央票、国债下行幅度约5个基点(bp),信用债买盘亦涌现.9月居民消费价格指数(CPI)增幅回落至四个月来最小,紧缩政策加码的必要性降低,激励债市买气.

"(宏观数据)进一步确认了通胀压力已经在回落通道中,紧缩政策加码的必要性已经不大,"上海一银行分析师表示.

国家统计局稍早公布,9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.[ID:nCN1146394]

近期债市一二级市场表现火热,"小牛市"的讨论盛行.上述分析师认为,现券收益率可能会逐步下行,但不会出现如08年的大牛市,毕竟中国经济硬着陆的风险比较小.

另外,未来债市可能面临的风险在于通胀回落偏慢,长期高位徘徊,这会推迟政策转向的时点.同时,资金面的波动也会干扰债市表现.

国家开发银行[CHDB.UL]招标的三年期固息金融债,中标利率为4.23%,稍低于于此前4.25%的预测均值,认购倍数约2.1倍.[ID:nCN1151338]

目前看多信用,看空利率.华南一券商交易员认为,利率债的配置价值逐渐降低;而信用利差仍处于高位,信用债的相对价值比较明显.

剩馀期限近2年的央票1001060券最新报价收益率tCN1001060=CFXM为3.75%/3.60%,上日尾盘为3.82%/3.77%;剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率tCN110015=CFXM为3.795%/3.74%,上日尾盘为3.86%/3.78%.(完)