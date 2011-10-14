〔汽车产业〕日本铃木汽车称,德国大众汽车隐藏技术违反合作协议

路透东京10月14日电---日本铃木汽车公司(7269.T)周五表示,已向德国大众汽车(VOWG_p.DE)发出违反合同通知,因为後者不允许其取得双方合作协议中承诺的技术.

铃木汽车副社长原山保人在新闻发布会上称,该公司已要求其最大股东解决此问题,并称如果大众汽车不这麽做,则必须卖回持股.

铃木汽车此举加深了与大众汽车的不和,後者曾指责前者从意大利汽车集团菲亚特FIA.MI采购柴油发动机,破坏了双方的合作关系.

大众汽车目前要求铃木汽车结束与菲亚特的合作.2009年1月,大众汽车斥资约17亿欧元(约合23亿美元)收购铃木汽车19.9%股权.(完)