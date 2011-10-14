〔汽车产业〕日本铃木汽车称,德国大众汽车隐藏技术违反合作协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月14日电---日本铃木汽车公司(7269.T)周五表示,已向德国大众汽车(VOWG_p.DE)发出违反合同通知,因为後者不允许其取得双方合作协议中承诺的技术.
铃木汽车副社长原山保人在新闻发布会上称,该公司已要求其最大股东解决此问题,并称如果大众汽车不这麽做,则必须卖回持股.
铃木汽车此举加深了与大众汽车的不和,後者曾指责前者从意大利汽车集团菲亚特FIA.MI采购柴油发动机,破坏了双方的合作关系.
大众汽车目前要求铃木汽车结束与菲亚特的合作.2009年1月,大众汽车斥资约17亿欧元(约合23亿美元)收购铃木汽车19.9%股权.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。