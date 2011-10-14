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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 10:50 BJT

〔中国新债〕方大炭素下周三将发行5亿元短融,期限一年

路透北京10月14日电---中国方大炭素新材料科技股份有限公司(600516.SS)周五公告称,

将于下周三(19日)簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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方大炭素 -- 5 12 10/19簿记建档 兴业银行 AA 10/20 10/21

(600516.SS)

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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