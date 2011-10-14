〔中国钢铁〕钢企第四季可基于10-12月现货价购买铁矿石--消息人士

未能立即联系到淡水河谷的发言人对此置评.

路透周四报导称,由于铁矿石现货价格跌至2010年11月以来低位,中国钢厂正寻求推迟出货,或对第四季铁矿石合约进行重新协商.[ID:nCN1149486]

目前,季度合同价格通常根据当季开始前三个月的平均指数价格确定.

这意味着第四季将通常由6-8月当季的平均现货价格确定,那时的价格高于现在.

6-8月期间,品位62%铁矿石的普氏价格指数IODBZ00-PLT成本加运费条件下的均价为每吨175.63美元,略低于3-5月均价176.96美元.

9月初以来,追踪中国进口价格的普氏指数已下跌每吨逾20美元或13%,至去年11月以来最低.周四收报每吨160美元.其他主要指数亦有较大跌幅.(完)