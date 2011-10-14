《美国金融分析》会计收益给华尔街银行业绩增色,但难以令投资者买账

* 摩根大通第三季获利有25%为会计收益贡献

* 分析师称,摩根士丹利和高盛获益更大

* 债务价值调整料成为"会计干扰因素"

记者 Lauren Tara LaCapra

路透纽约10月13日电---虽然第三季的债券市场风雨飘摇,却可能给美国各大银行带来意外之财,但这不太可能打动投资者.

摩根大通(JPM.N)周四表示,其第三季获利中,约四分之一来自会计处理方面的债务价值调整(DVA).当投资者将更多风险因素反映在一家公司的债券中,从而导致负债减少,就会出现这种账面收益.

摩根大通的获利中有这麽大一部分来自会计因素,而非创造现金的业务,这令投资者感到沮丧,从而打压其股价下跌4.8%.分析师称,另外几家华尔街大行也可能公布类似的财报.

"我们可能在所有资本市场大鳄的财报中发现此类DVA收益,"Edward Jones的金融股分析师Shannon Stemm表示.

在摩根大通公布业绩前,分析师预估摩根士丹利(MS.N)和高盛公司(GS.N)的DVA收益分别为10亿和3亿美元.