《美国金融分析》会计收益给华尔街银行业绩增色,但难以令投资者买账

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 摩根大通第三季获利有25%为会计收益贡献
* 分析师称,摩根士丹利和高盛获益更大
* 债务价值调整料成为"会计干扰因素"
记者 Lauren Tara LaCapra
路透纽约10月13日电---虽然第三季的债券市场风雨飘摇,却可能给美国各大银行带来意外之财,但这不太可能打动投资者.
摩根大通(JPM.N)周四表示,其第三季获利中,约四分之一来自会计处理方面的债务价值调整(DVA).当投资者将更多风险因素反映在一家公司的债券中,从而导致负债减少,就会出现这种账面收益.
摩根大通的获利中有这麽大一部分来自会计因素,而非创造现金的业务,这令投资者感到沮丧,从而打压其股价下跌4.8%.分析师称,另外几家华尔街大行也可能公布类似的财报.
"我们可能在所有资本市场大鳄的财报中发现此类DVA收益,"Edward Jones的金融股分析师Shannon Stemm表示.
在摩根大通公布业绩前,分析师预估摩根士丹利(MS.N)和高盛公司(GS.N)的DVA收益分别为10亿和3亿美元.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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