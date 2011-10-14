《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币涨跌互现,市场倾向避险

IFR悉尼10月14日电---美元兑日圆以外亚洲货币在今日亚洲市场早盘涨跌互现,其中美元/坡元走软,此前新加坡金管局表示将降低坡元汇率政策区间的斜率,以此放松货币政策,但程度没有市场预期那麽高.

其它货币对对此的反应短暂,多数货币对呈现周五常见的避险倾向,标准普尔下调西班牙评级支持这一观点.

中国消费者物价指数(CPI)数据已公布,符合预期,给地区股市带来一些安慰,股市因此脱离日低.

中国央行亦让一些神经紧绷的投资者松了一口气,将人民币中间价定在仅比昨日水准低25个点子的水平,此前新加坡交易员之间传言中国央行可能有惊人之举.

欧元/美元和澳元/美元走势振荡,亦让市场没有太多信心从事风险交易.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]