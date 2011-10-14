〔日本股市〕下跌,受摩根大通财报及奥林巴斯人事变动打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月14日电---日本股市日经指数周五下跌,奥林巴斯高层人事改组,加上摩根大通(JPM.N)财报不佳,都令股指承压.
奥林巴斯(7733.T)放量大跌,跌幅一度高达17.3%.公司周五宣布社长Michael Woodford请辞,因对公司管理方向存在重大分歧.
日经指数.N225早盘跌0.7%至8,759.57点,但仍远高于8,645点的25日移动均线切入位,被视为是利多信号.东证股价指数.TOPX跌0.9%至752.14点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。