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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 11:34 BJT

〔日本股市〕下跌,受摩根大通财报及奥林巴斯人事变动打压

路透东京10月14日电---日本股市日经指数周五下跌,奥林巴斯高层人事改组,加上摩根大通(JPM.N)财报不佳,都令股指承压.

奥林巴斯(7733.T)放量大跌,跌幅一度高达17.3%.公司周五宣布社长Michael Woodford请辞,因对公司管理方向存在重大分歧.

日经指数.N225早盘跌0.7%至8,759.57点,但仍远高于8,645点的25日移动均线切入位,被视为是利多信号.东证股价指数.TOPX跌0.9%至752.14点.

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