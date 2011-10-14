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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 11:21 BJT

《全球市场》亚洲股市小跌,受全球成长的审慎气氛打压

* MSCI日本以外亚洲股市指数下滑,日本股市日经指数跌0.7%

* iTraxx日本以外亚洲投资级指数利差扩大

* 美国公债价格上扬,受股市跌势带动

* 标准普尔调降西班牙评等

* 中国CPI符合预期,政策料持稳

路透东京10月14日电---亚洲股市周五下跌,尾随美国和欧洲股市颓势,因疲弱的中国贸易数据引发对全球经济的忧虑.而再次传出主权债信评等遭调降後,欧元下跌.

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