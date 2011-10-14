《全球市场》亚洲股市小跌,受全球成长的审慎气氛打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* MSCI日本以外亚洲股市指数下滑,日本股市日经指数跌0.7%
* iTraxx日本以外亚洲投资级指数利差扩大
* 美国公债价格上扬,受股市跌势带动
* 标准普尔调降西班牙评等
* 中国CPI符合预期,政策料持稳
路透东京10月14日电---亚洲股市周五下跌,尾随美国和欧洲股市颓势,因疲弱的中国贸易数据引发对全球经济的忧虑.而再次传出主权债信评等遭调降後,欧元下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。