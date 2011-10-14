巴勒斯坦寻求"曲线入联"

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透约旦河西岸拉马拉10月13日电---巴勒斯坦外交官员阿瓦达拉（Omar Awadallah）称，该国将申请加入尽可能多的联合国机构，推动巴勒斯坦国家利益。
该计划可能招致美国进一步批评。美国上月曾表示，若巴勒斯坦入联申请呈交安理会投票，美国将动用否决权。
阿瓦达拉表示，过去两年，巴勒斯坦一直在为加入联合国机构、最终实现独立国家地位作准备。
他接受路透专访时说：“我们的计划是，争取成为联合国所有国际机构以及专门机构成员。我们不寻求对抗，我们只是要争取我们的权益。”
巴勒斯坦上周申请成为联合国教科文组织完全成员，该机构决定将申请呈交本月晚些时候的联大会议表决。
这是9月23日巴勒斯坦领导人阿巴斯提出入联申请後，该国首次申请以完全成员身份加入联合国的机构。
美国和以色列反对巴勒斯坦在联合国框架下的外交努力，称其企图试图绕过已长达20年的和平进程。美国称，巴勒斯坦只有恢复和平谈判、与以色列签订条约，才能实现独立国家地位。（完）
--编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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