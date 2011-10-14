《美国经济分析》危机当前,美国是否会再掀裁员风暴?

记者 Scott Malone 编译 艾茂林/张若琪/李爽

路透波士顿10月13日电---上至美国国会和华尔街,下至大城小镇,两年来围绕经济的讨论都聚焦于一个关键问题:美国企业何时才会开始恢复招聘?

这麽问也许不对.随着欧债危机冲击世界金融体系,加上需求减弱,很多企业高官和经济分析师脑海中萦绕的问题都是:美国是否即将掀起另一场大规模裁员风暴?

10月正是大型企业开始为2012年预算做准备的时候,但带动标准普尔500指数.SPX自7月中旬以来重挫逾10%的不确定性延续至今,这更是无济于事.至少高阶主管们认为,企业的招聘活动不太可能强劲到足以拉低失业率的程度.目前美国失业率高居9.1%.

"我认为人们正在调降对2012年的预期,一切计划都会受影响,"通用电气(奇异,GE)(GE.N)主管通用金融(奇异资融,GE Capital)的副董事长Michael Neal说."依我看,他们会继续紧缩开支,意味着招聘减少."

摩根大通(JPM.N)和美国铝业(AA.N)发布的疲弱财报加剧了市场的焦虑情绪,企业高官的评论也很不乐观.

各企业高管已开始附和1930年代美国大萧条初期小罗斯福(Franklin Delano Roosevelt)总统的警告:"我们唯一要恐惧的就是恐惧本身."

美铝执行长克莱因菲尔德欧周二指出,"我更担心缺乏信心,而非市场基本面...看起来全世界几乎都在担心再次陷入衰退,应该不允许这种事发生."[ID:nCN1144770]

然而他们对忧虑心态的关切未阻其采取行动.摩根大通周四称将裁撤1,000个投资银行部门的工作.[ID:nCN1150124]

**企业裁员动作不断**

美国银行(BAC.N)上个月也大动作裁员,宣布将裁减约3万个岗位,约相当于10%的人力[ID:nCT0397502].本月稍早制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)和Level 3 Communications LVLT.O、Verso Paper(VRS.N)均披露削减数以百计岗位的计画.

根据美国企业圆桌会调查,约24%的大企业执行长预计未来六个月将裁员,比例较6月调查的11%多了一倍以上,不过计画增聘的比例有36%.

这项调查结果比对中型企业首席财务官的调查结果更悲观.据GE Capital组织的一次调查显示,68%的中型企业首席财务官预计未来一年就业岗位将增加,不过这一比例低于今年稍早调查中80%的结果.

企业还调降美国的支出计划,全球最大的零售商沃尔玛周三表示,其计划明年将美国的资本支出削减7.4%.

"如果经济增长继续放缓...我认为企业可能会继续保持偏低人力,失业率将达到9.25%,甚至有可能会升至9.5%,"旧金山一家投资公司YCMNET Advisors执行长Michael Yoshikami称.该公司管理资产规模为10亿美元."在首席财务官及人力资源经理预作规画之际,总免不了要讨论人力状况问题.若前景非常不明朗,则他们对于扩大招聘将多所犹豫.现在不是什麽好时机,因为当下正在编列预算."

**获利承压**

由于企业获利增长看似正在趋缓,这警示着未来可能会有更多减支现象发生.美国上市公司大多将在未来几周公布季报,财报季已经拉开序幕,而且开局沉闷.

分析师调降对标普500成分企业的成长预估,目前预期第三季整体获利增长12.5%,不及7月初预估的17%增幅.

其中,金融业下修幅度最大,分析师目前认为金融业获利仅增1.7%,远低于此前预估的15.6%.他们还调降贩售金属等基础材料销售的企业、电信公司、和食品等消费品销售商的业绩预估。

分析师称,金融、零售和制造业都有可能见到缩减,如果假期销售季表现疲弱,零售商缩减的可能性尤高.

但对于劳工而言也非毫无希望,那些经济衰退时期已经大举裁员的企业可能已经没有太多缩减空间,除非经济明确向下,否则按兵不动的可能性较高.

"可能会有一些企业决定先行裁员,但我认为许多企业已经至精至简,"马萨诸塞大学达特茅斯校区经济与公共政策研究主管Michael Goodman表示."虽然产出持续成长,但已有数以千万计的工人失去工作,因此在就业人数已经减少的环境下,很难想像还会有很多裁员的空间."(完)