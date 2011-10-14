更正:〔中国货币市场〕回购利率多低位盘整,政策真空期内下周资金将续宽松

(更正:首段CPI中文全称有误,应为"居民消费价格指数(CPI)")

路透上海10月14日电---中国银行间市场周五早盘回购利率多低位盘整,资金面仍显宽松.今日公布的9月居民消费价格指数(CPI)符合预期,政策面进入观察期,料下周流动性仍将充裕,而在整固需求的影响下,资金成本料将维稳.

交易员指出,下周流动性将呈现"不松不紧"态势."不紧"是因为今日公布的CPI符合预期,短期内政策调控的可能性较小.而"不松"是因为近期公开市场操作以平滑到期资金为主,10月份机构仍需上缴准备金.

"下周如果就维持现在的资金面,回购利率应该就维持现在的样子吧,已经差不多跌到位了."北京一券商交易员称.

针对14天回购利率的上涨,该交易员表示,14天回购买卖盘报价差值很大,且成交量相对有限,因此未必反应市场对于长期资金面预期的变化.

中国9月CPI和PPI同比涨幅均如预期般回落.通胀虽仍在高位运行,但下降势头已经明显.市场人士预计,宏观政策仍将处于观察期,放松条件仍不具备,但亦无必要进一步收紧.[ID:nCN1146394]

中国央行公开市场连续12周净投放,累计达5,840亿元人民币,本周净投放1,300亿元.时隔近两个月後央行发行了三年期央票,市场反应良好.为维持适度的资金回笼,同时又可以满足市场投资需求,该期限央票将很可能延续发行下去.[ID:nCN1148910]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8965 2.9726 -7.61

七天CN7DRP=CFXS 3.1469 3.1360 +1.09

14天CN14DRP=CFXS 3.9713 3.4212 55.01

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8932 2.9669 -7.37

七天CHICNY7D=CFXS 3.1666 3.1643 +0.23

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