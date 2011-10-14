〔新债招标〕中国国开行三年债利率接近预期,绝对收益率优势吸引需求(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 三年国开债利率4.23%,接近预期

* 与同期限央票相比,有绝对收益率优势

* 认购倍数2.1倍,显需求较为踊跃

路透上海10月14日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周五上午招标的三年期固息债中标利率接近预期,逾2倍的认购倍数显示,在三年央票发行向好的引领下,同期限的金融债因绝对收益率优势而吸引需求.

业内人士透露,国开行稍早招标的200亿元人民币三年债,中标利率为4.23%,认购倍数约2.1倍.市场利率预测均值为4.25%,预测区间为4.18%-4.33%.

对于国开行三年债结果,华中一银行交易员认为,2.1倍的认购倍数显示"市场需求很大,这个(利率)起码比三年央票好."

他解释说,周四央行公开市场发行了200亿元的三年期央票,3.97%的中标利率吸引机构强烈需求.在市场资金相对宽松,消息面淡静的情况下,绝对收益更高的同期限金融债受追捧也在情理之中.

华南一银行交易员并透露,扣除本次83亿元的基本承销额,按2.1倍的认购倍数计算,今日国开债实际投标量约245.7亿元.

在时隔近两个月後,中国央行公开市场周四再次发行了三年期央票.当日招标的200亿元三年期央票,中标利率持平于上次的3.97%.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期固息政策金融债最新收益率报4.2410%;二级市场上,剩馀期限约3.26年的国开行固息债070229券最新双边报价tCN070229=CFXM为4.28%/4.23%.

该期债为国开行今年第57期金融债.具体条款如下:

第57期

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招标总量 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 10月19日

起息日 10月19日

分销期 10月17日-10月19日

上市日 10月25日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)