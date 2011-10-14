〔美国政经〕共和党参议员公布其就业法案,内容呼吁税改及减税

路透华盛顿10月13日电---美国参议院共和党议员在否决奥巴马总统的促进就业法案之後,在周四提出了他们的版本,法案内容全面重新包装.

共和党参议员的"以成长带动就业法案"(Jobs Through Growth Act)特点为呼吁税务改革,并删减了一些先前所提议但止步于参议院的内容.目前民主党主导参议院.

该项法案包括:要求平衡的预算、撤销奥巴马所提的检视美国医保制度、取消离岸能源探勘的禁令并促进美国贸易.

"这是一个偏向成长的提案,它能创造就业环境,和奥巴马政府的短期讨好措施完全相反,那种措施是完全无用的,"这项法案的主要发起者波特曼(Rob Portman)参议员在记者会上说.

奥巴马抱怨共和党不提出自己的创造就业计画之後,共和党人即公布他们的措施.

"我们认为现在正是将其并成一揽子计划的时机,"另一位支持者麦凯恩议员说."部分是回应总统说我们没有任何提案."

共和党参议员公布这项法案的两天之前,共和党以阻挠奥巴马的4,470亿美元就业方案.

奥巴马周四在白宫推出,他和参议院的民主党议员制定的一项新策略,那就是将部分法案改为分项立法表决,可能会在下月展开.

华尔街日报-NBC的一项民调显示,针对奥巴马结合刺激支出与减税的创造就业计画,美国民众支持的比例为二比一.(完)