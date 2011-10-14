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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 11:57 BJT

〔东京汇市〕欧元微跌,受西班牙评级遭降的打压

* 西班牙及该国银行业评级遭降,打压欧元走跌

* 欧元仍有望录得九个月来最大单周涨幅

* 市场传言1.3720和1.3680美元附近挂有欧元止损卖单

路透新加坡10月14日电---欧元周五在亚洲早盘微跌,此前标准普尔调降西班牙评等.但欧元仍有望录得今年1月以来最大单周涨幅,受一波空头回补买盘提振.

欧元兑美元EUR=最新下跌0.2%,报1.3754美元,此前西班牙评级被降至AA-,因经济增长存在忧虑且银行业面临风险.市场传言1.3720和1.3680美元附近挂有欧元止损卖单.

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