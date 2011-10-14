《投行看数据》中国或暂停紧缩政策,重点转向保增长调结构--摩根大通

路透北京10月14日电---摩根大通中国区全球市场业务主席李晶周五表示,随着通胀持续放缓,中国的紧缩政策可能会告一段落,今年剩馀时间政策重点将转为关注保增长、调结构,以及中小企业融资难问题.

今日稍早公布的9月宏观数据显示,中国通胀一如预期继续回落,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅降至四个月最低位6.1%,进一步确认通胀高点已过而拐点显现,未来料继续缓慢下行.[ID:nCN1151718]

李晶在报告中并称,鉴于通胀仍是首要问题,国务院稍早有关支持小微型企业的举措,只是定向政策,而非较全面的政策放松.

她进一步指出,央行自去年10月来已升息五次,上调存款准备金率九次,未来料不会进一步上调,但短期内预计也不会有下调的动作.待通胀基本受控後,才会有所考虑.

提及9月CPI,李晶报告称,与其预期一致,未来由于食品价格下滑,以及有利的基期效应,CPI增速应会进一步放缓.(完)