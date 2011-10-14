版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 12:21 BJT

〔中国新债〕中利科技下周五将发行4亿元短融,期限一年

路透北京10月14日电---中国中利科技集团股份有限公司(002309.SZ)周五公告称,将于下周五

(21日)簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

===========================================================================================

中利科技 8 4 12 10/21簿记建档 中信银行 AA- 10/25 10/26

(002309.SZ)

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐