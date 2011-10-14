〔中国汇市〕人民币兑美元走稳,汇价大波动或有望趋于收窄

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
* 人民币兑美元即期变化不大
* 人民币中间价持稳,此前则波动较大
* 中美汇率争端难改中国经济基本面和汇改基调
* 人民币汇价此前大幅波动或有望收敛
路透北京10月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五早盘变化不大.隔夜欧元变化不大,人民币中间价走势平稳,早盘交易商对持头寸过周末暂偏谨慎,境内外人民币即期汇价价差也相对稳定,这使得境内汇市走势相对平稳.
交易员并表示,客盘对後市汇市驱动作用将趋于弱化,而国际汇市在形势复杂下暂难成单边大幅波动,中美汇率争端并不会改变中国经济成长的基本面和汇改基调,人民币汇价的此前大幅波动有望有所收敛.
路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=与境内市场的价差今日维持在600个基点左右,和昨日水平大致相当.
"大家以为今天的中间价会往上开得比较多,但开得比较平稳,开盘(人民币兑美元)就往下走了点,...早盘总体都比较平稳."华东一银行交易员称.
该交易员并表示,早上交易商对市场的驱动力量并不大,稍强的客户购汇盘则推动了人民币兑美元盘中略有走跌,并接近昨日收盘水平.
北京时间12:15,人民币兑美元即期报6.3805元,上日收报6.3820元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3762元,上日为6.3737元.
北京时间12:17,NDFCNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3970/20,上日尾盘为6.4070元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4325/85元,上日尾盘报6.4550元.
东京汇市欧元周五在亚洲早盘微跌,此前标准普尔调降西班牙评等.但欧元仍有望录得今年1月以来最大单周涨幅.[FRX/CN]
美国众议院议长贝纳周三表示,旨在向中国施压促其允许人民币升值的议案构成"巨大的"贸易战风险,不应在美国国会获得通过.此前参议院刚刚在周二通过了该议案.[ID:nCN1147962]该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.
为扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用范围,中国商务部正式推出人民币外商直接投资(FDI)业务,央行允许境外投资者和银行可办理相关人民币结算业务,此举增加了人民币回流通道,亦将活跃离岸人民币债券市场.[ID:nCH0082815]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 钟华; 审校 黄凯
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。