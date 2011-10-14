〔中国汇市〕人民币兑美元走稳,汇价大波动或有望趋于收窄

* 人民币兑美元即期变化不大

* 人民币中间价持稳,此前则波动较大

* 中美汇率争端难改中国经济基本面和汇改基调

* 人民币汇价此前大幅波动或有望收敛

路透北京10月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五早盘变化不大.隔夜欧元变化不大,人民币中间价走势平稳,早盘交易商对持头寸过周末暂偏谨慎,境内外人民币即期汇价价差也相对稳定,这使得境内汇市走势相对平稳.

交易员并表示,客盘对後市汇市驱动作用将趋于弱化,而国际汇市在形势复杂下暂难成单边大幅波动,中美汇率争端并不会改变中国经济成长的基本面和汇改基调,人民币汇价的此前大幅波动有望有所收敛.

路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=与境内市场的价差今日维持在600个基点左右,和昨日水平大致相当.

"大家以为今天的中间价会往上开得比较多,但开得比较平稳,开盘(人民币兑美元)就往下走了点,...早盘总体都比较平稳."华东一银行交易员称.

该交易员并表示,早上交易商对市场的驱动力量并不大,稍强的客户购汇盘则推动了人民币兑美元盘中略有走跌,并接近昨日收盘水平.

北京时间12:15,人民币兑美元即期报6.3805元,上日收报6.3820元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3762元,上日为6.3737元.

北京时间12:17,NDFCNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3970/20,上日尾盘为6.4070元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4325/85元,上日尾盘报6.4550元.

东京汇市欧元周五在亚洲早盘微跌,此前标准普尔调降西班牙评等.但欧元仍有望录得今年1月以来最大单周涨幅.[FRX/CN]

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为扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用范围,中国商务部正式推出人民币外商直接投资(FDI)业务,央行允许境外投资者和银行可办理相关人民币结算业务,此举增加了人民币回流通道,亦将活跃离岸人民币债券市场.[ID:nCH0082815]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)