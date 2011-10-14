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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 12:37 BJT

〔中国新债〕江西水泥下周五将发行4亿元短融,期限一年

路透北京10月14日电---中国江西万年青水泥股份有限公司(000789.SZ)周五公告称,将于

下周五(21日)簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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江西水泥 8 4 12 10/21簿记建档 民生银行 A+ 10/24 10/25

(000789.SZ) 招商银行

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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