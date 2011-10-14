〔路透基点〕中纺集团首次海外联贷案规模敲定为3.6亿美元

路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,国有企业中国中纺集团公司首次境外银团贷款规模已敲定为3.6亿美元,最初目标为2亿美元,有八家银行参与该联贷案.

汇丰控股(HSBC)是委托主办行.

据闻包含全部费用的价码在200个基点以上,期限为三年.

中纺集团是中国最大的棉花和大豆贸易商之一,亦从事石油加工业务.此次所募资金将用于支持其海外采购业务.

中纺集团成立于1951年,是中国500强企业之一,拥有逾40家工厂和30多家子公司和海外分支.该公司受国务院国有资产监督管理委员会监管.(完)