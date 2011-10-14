〔路透基点〕中纺集团首次海外联贷案规模敲定为3.6亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,国有企业中国中纺集团公司首次境外银团贷款规模已敲定为3.6亿美元,最初目标为2亿美元,有八家银行参与该联贷案.
汇丰控股(HSBC)是委托主办行.
据闻包含全部费用的价码在200个基点以上,期限为三年.
中纺集团是中国最大的棉花和大豆贸易商之一,亦从事石油加工业务.此次所募资金将用于支持其海外采购业务.
中纺集团成立于1951年,是中国500强企业之一,拥有逾40家工厂和30多家子公司和海外分支.该公司受国务院国有资产监督管理委员会监管.(完)
--编译 丁琦;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。