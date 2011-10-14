〔路透基点〕苏州新中天置业寻求4.5亿元三年期贷款,作住宅项目融资

标题新闻：福特汽车将在未来五年向新创企业Argo AI投资10亿美元开发自动驾驶汽车，2021年投产
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路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,苏州新中天置业有限公司正寻求4.5亿元人民币三年期贷款,作为其在苏州开发的中天合景住宅项目融资.
中国银行担任委托主办行.
消息人士称,中国建设银行也在潜在贷款方之列.
该贷款利率是中国人民银行贷款基准利率的115%.一年宽限期过後,每半年等额还款一次.
是笔贷款定于本月结束.
苏州新中天置业是苏州中翔集团下辖子公司,官方网站显示该集团经营房地产、贸易、旅游和金融等多种业务.(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
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路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。