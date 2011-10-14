〔路透基点〕Stephen Lam加入瑞穗亚洲企业并购融资及业务部

路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,Stephen Lam已经加入瑞穗的亚洲企业并购融资及业务团队,担任该团队一名分析师.

Lam将在香港工作,向瑞穗的企业并购融资部门亚太主管汇报.

在加入瑞穗之前,Lam是普华永道(罗兵咸永道)旗下企业融资团体的一名高级助理.在此之前,他是毕马威重组服务部门的一名分析师.(完)