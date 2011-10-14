〔路透基点〕Stephen Lam加入瑞穗亚洲企业并购融资及业务部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,Stephen Lam已经加入瑞穗的亚洲企业并购融资及业务团队,担任该团队一名分析师.
Lam将在香港工作,向瑞穗的企业并购融资部门亚太主管汇报.
在加入瑞穗之前,Lam是普华永道(罗兵咸永道)旗下企业融资团体的一名高级助理.在此之前,他是毕马威重组服务部门的一名分析师.(完)
--编译 李春喜;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。