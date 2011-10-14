〔路透基点〕九家银行签署长荣海运8.24亿美元10年期购船融资贷款

路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,今天有九家银行与长荣海运(2603.TW)签署8.24亿美元的10年期购船融资贷款案.

新加入的委托主办行兼额度分配行是玉山银行(1.2亿美元)、台北富邦银行(1.2亿美元)、合作金库商银(1.182亿美元)和台湾土地银行(6,900万美元);最初的委托主办行兼额度分配行为台湾银行,并兼代理行,提供2.47亿美元贷款.

彰化银行(5,000万美元)、第一银行(4,000万美元)、华南银行(3,980万美元)、兆丰国际商银(2,000万美元)为一般参贷行.

贷款分为2.472亿美元的A部分,由长荣海运充当借款人;3.296亿美元的B部分,由长荣海运(英国)充当借款人;以及2.472亿美元的C部分,由长荣海运(新加坡)充当借款人.B部分贷款由长荣海运担保,C部分由Evergreen International SA担保.

贷款利率在货轮交船前为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95基点,交船後为加码90基点.如果台北银行间美元拆放利率(TAIFX)较LIBOR高出35基点,借款人将支付35基点利差之外的差价.

贷款宽限期为三年,每半年偿还一次,分15期偿还--第1-14期各偿还4%,第15期偿还44%--贷款平均期限为7.9年.

长荣今年5月向台湾国际造船(CSBC Corp)订购10艘8,000-TEU货轮,总金额约为300亿台币(10.3亿美元).第一艘货轮预计在2013年下半年交付.

去年12月,长荣海运(新加坡)获得一笔3.296亿美元的七年期融资以购买四艘8,000-TEU货轮.该案的贷款利率为较三个月Libor加码85个基点,委托主办行可获得30基点的费用.

同月,长荣海运集团签署一笔1.648亿美元的七年期融资以购买两艘8,000-TEU货轮.该贷款在台湾主办,抵押前的贷款利率为较三个月Libor加码80基点,抵押後为加码75基点.(完)