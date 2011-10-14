〔中国货币市场〕回购利率多低位盘整,政策真空期内下周资金将续宽松(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月14日电---中国银行间市场周五回购利率多低位盘整,资金面仍显宽松.今日公布的9月居民消费价格指数(CPI)符合预期,政策面进入观察期,料下周流动性仍将充裕,而在整固需求的影响下,资金成本料将维稳.

交易员指出,下周流动性将呈现"不松不紧"态势."不紧"是因为今日公布的CPI符合预期,短期内政策调控的可能性较小;而"不松"是因为近期公开市场操作以平滑到期资金为主,10月份机构仍需上缴准备金.

"下周如果就维持现在的资金面,回购利率应该就维持现在的样子吧,已经差不多跌到位了."北京一券商交易员称.

针对14天回购利率的上涨,该交易员表示,14天回购买卖盘报价差值很大,且成交量相对有限,因此未必反映市场对于长期资金面预期的变化.

中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.[ID:nCN1151294]

中国央行公开市场连续12周净投放,累计达5,840亿元人民币,本周净投放1,300亿元.时隔近两个月後央行发行了三年期央票,市场反应良好.为维持适度的资金回笼,同时又可以满足市场投资需求,该期限央票将很可能延续发行下去.[ID:nCN1148910]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8978 2.9726 -7.48

七天CN7DRP=CFXS 3.1464 3.1360 +1.04

14天CN14DRP=CFXS 3.9723 3.4212 +55.11

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8865 2.9669 -8.04

七天CHICNY7D=CFXS 3.1624 3.1643 -0.19

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8950 2.9750 -8.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1500 3.1600 -1.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0000 3.4500 +55.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8800 2.9642 -8.42

七天SHICNYSWD= 3.1475 3.1517 -0.42

三个月SHICNY3MD= 5.6343 5.6320 +0.23

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