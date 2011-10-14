〔东京汇市〕欧元小跌,但仍可望录得1月以来最佳单周表现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 西班牙及该国银行业评级遭降,打压欧元走跌
* 跌幅有限,欧元仍有望录得九个月来最大单周涨幅
* 市场传言1.3720和1.3680美元附近挂有欧元止损卖单
* 欧元/美元阻力位接近1.3830,支撑位在1.3690左右
路透新加坡10月14日电---欧元周五在亚洲时段微跌,盘旋在日低上方,此前标准普尔调降西班牙评等.但欧元仍有望录得今年1月以来最大单周涨幅,受一波空头回补买盘提振.
欧元兑美元EUR=最新下跌0.1%,报1.3770美元,早先一度低见1.3723.此前标普将西班牙评级降至AA-,与上周惠誉下调该国评级的举动相呼应.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。