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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 13:40 BJT

〔东京汇市〕欧元小跌,但仍可望录得1月以来最佳单周表现

* 西班牙及该国银行业评级遭降,打压欧元走跌

* 跌幅有限,欧元仍有望录得九个月来最大单周涨幅

* 市场传言1.3720和1.3680美元附近挂有欧元止损卖单

* 欧元/美元阻力位接近1.3830,支撑位在1.3690左右

路透新加坡10月14日电---欧元周五在亚洲时段微跌,盘旋在日低上方,此前标准普尔调降西班牙评等.但欧元仍有望录得今年1月以来最大单周涨幅,受一波空头回补买盘提振.

欧元兑美元EUR=最新下跌0.1%,报1.3770美元,早先一度低见1.3723.此前标普将西班牙评级降至AA-,与上周惠誉下调该国评级的举动相呼应.

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