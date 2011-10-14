〔澳洲股市〕收低0.9%,原材料及资源类股领跌

路透悉尼10月14日电---澳洲股市周五下跌0.9%,原材料及资源类股跌幅最深,因此前中国公布疲弱数据,引发市场忧虑全球经济增长并冲击商品价格.

S&P/ASX 200指数本周仍有1%升幅,录得连续第二周上扬,因本周稍早欧洲救助基金的利好消息提振投资者信心.

力拓(RIO.AX)与必和必拓(BHP.AX)双双跌逾1.5%,因隔夜时段商品价格下跌.

力拓表现仍超越该板块,因该公司周四发布的季度产出数据令投资者欣喜.

Cochlear(COH.AX)逆市上扬5%至53.76澳元.

根据初步数据,指标S&P/ASX 200指数收跌38.9点至4,205.6.(完)