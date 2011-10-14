〔澳洲股市〕收低0.9%,原材料及资源类股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月14日电---澳洲股市周五下跌0.9%,原材料及资源类股跌幅最深,因此前中国公布疲弱数据,引发市场忧虑全球经济增长并冲击商品价格.
S&P/ASX 200指数本周仍有1%升幅,录得连续第二周上扬,因本周稍早欧洲救助基金的利好消息提振投资者信心.
力拓(RIO.AX)与必和必拓(BHP.AX)双双跌逾1.5%,因隔夜时段商品价格下跌.
力拓表现仍超越该板块,因该公司周四发布的季度产出数据令投资者欣喜.
Cochlear(COH.AX)逆市上扬5%至53.76澳元.
根据初步数据,指标S&P/ASX 200指数收跌38.9点至4,205.6.(完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。