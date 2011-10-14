〔中国贸易〕国际应共同抵制贸易保护主义,中国不刻意追求顺差--总理

路透北京10月14日电---中国国务院总理温家宝周五称,贸易投资保护主义明显抬头,及贸易摩擦政治化倾向日益突出,给世界经济复苏蒙上了阴影.国际社会应进一步扩大市场开放,共同抵制保护主义.

中新网援引温家宝在广交会开幕式上还重申,中国不刻意追求贸易顺差,将把扩大进口与稳定出口结合起来,努力促进国际收支基本平衡,既重视出口,也重视进口.

"在应对国际金融危机冲击的进程中,发展国际贸易、促进国际投资,成为推动世界经济复苏的关键因素",他表示,贸易保护主义只会拖累世界经济复苏步伐.

美国参议院本周通过了惩罚中国汇率政策的议案,并已送往众议院审议.对此中国三大政府部门再度坚决予以反击.在全球经济动荡之际,若中美"贸易战"引爆,将令原本就不明确的全球经济前景愈发堪忧.

温家宝表示,各国应以更加理性的办法妥善处理国际贸易摩擦,只有这样才能尽快驱散国际金融危机的阴霾,并增强国际社会抵御各种风险的能力,实现世界强劲可持续增长.

在中美两国就人民币汇率问题唇枪舌战之际,中国公布9月贸易顺差连续第二个月收窄,表明中国外贸更趋平衡的同时,亦可从经济层面纾缓人民币升值压力,降低中美贸易战一触即发的风险.[ID:nCN1145892](完)