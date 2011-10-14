〔中国债市〕人民币利率互换普跌,未来重点关注宽裕资金面能否持续

路透上海10月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周五普遍小幅下行.通胀进入下行通道,货币供应量继续呈现收缩态势,纾缓投资者对进一步紧缩的担忧,加之资金情况持续向好,带动IRS报价小幅走低.

对于下周的市场表现,北京一银行交易员认为,主要关注资金面宽裕态势的可持续性,如果回购利率仍低位徘徊,则IRS短端品种可能进一步下行.不过,鉴于资金价格已处于相对低位,未来短端报价下行空间亦不大.

此外,长端品种亦存在下行的可能性,不过幅度有限.除非出现货币政策转向,但从目前情况看,可能性很小.

"下周还是看资金面,现在回购利率挺低的,不知道是不是持续,"他表示.

中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.此外,9月新增人民币贷款4,700亿元,当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.0%,均低于预期.[ID:nCN1146394][ID:nCN1152344]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.4400/3.5600 3.4233/3.5133 3.4400/3.5283 3.5117/3.6050 3.4775/3.7725

周四 3.5750/3.7050 3.5436/3.6307 3.5200/3.6129 3.5486/3.6400 3.5500/3.7940

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变动 -0.1350/-0.1450 -0.1203/-0.1174 -0.0800/-0.0846 -0.0369/-0.0350 -0.0725/-0.0215

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,484.56亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)