〔台湾股市〕收低70.25点,受银行与科技类股下跌打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月14日电---台湾股市周五收低0.95%,市场仍然担忧欧元区债务危机可能打击金融和科技出口类股.
投资者变得谨慎,因周四止四日内台股上涨3%,对进一步上涨预示不利.
"在第四季剩下的时间内,欧元区债务危机仍然存在不确定性,"保德信基金经理Bevan Yeh表示."只要存在不确定性,你就想在持仓方面保守一些."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。