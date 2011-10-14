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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 13:58 BJT

〔台湾股市〕收低70.25点,受银行与科技类股下跌打压

路透台北10月14日电---台湾股市周五收低0.95%,市场仍然担忧欧元区债务危机可能打击金融和科技出口类股.

投资者变得谨慎,因周四止四日内台股上涨3%,对进一步上涨预示不利.

"在第四季剩下的时间内,欧元区债务危机仍然存在不确定性,"保德信基金经理Bevan Yeh表示."只要存在不确定性,你就想在持仓方面保守一些."

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